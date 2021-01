Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 08:00 Uhr: Vier Verkehrsunfälle und ein gesprengter Zigarettenautomat Die Ereignisse der Silvesternacht werden gesondert berichtet.

AalenAalen (ots)

Blaufelden: Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ein 23-Jähriger befuhr am Donnerstag, um 14:15 Uhr, mit seinem Audi A4, in Blaufelden, die Schulstraße in Richtung Schule. Ein 27-jähriger VW Golf-Fahrer, der von der Ostlandstraße nach links in die Schulstraße einbiegen wollte, missachtete hierbei die Vorfahrt des Audi-Fahrers. Durch den Zusammenstoß der Autos wurden beide Fahrer leicht verletzt. Außerdem entstand ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro an den beiden Fahrzeugen.

Kirchberg an der Jagst: Verkehrsunfallflucht auf Tankstellengelände

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr, einen auf dem Autohof Kirchberg, an der Tankstelle abgestellten schwarz/grauen Kia Sorento. Es entstand ein Schaden von ungefähr 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951/4800 entgegengenommen.

Crailsheim: Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Am Donnerstagabend, um 17:32 Uhr, wurde in Crailsheim, in der Kurt-Huber-Allee, eine 18-jährige Fußgängerin angefahren und schwer verletzt. Ein 43-Jähriger übersah die Frau als er mit seinem Ford Kuga rückwärts aus seinem Grundstück fuhr. Sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Schwäbisch Hall am Silvesterabend, um 18:25 Uhr, entstand ein Sachschaden von 11.000 Euro. An der Einmündung der Ellwanger Straße in die Crailsheimer Straße musste ein 29-Jähriger seinen Mercedes an der roten Ampel abbremsen. Eine hinterherfahrende 87-jägrige BMW-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Sprengung eines Zigarettenautomaten

In der Silvesternacht, zwischen 23:30 Uhr und 00:58 Uhr, sprengte eine bislang unbekannte Täterschaft einen Zigarettenautomaten in Schwäbisch Hall-Hessental, in der Geschwister-Scholl-Straße, gegenüber der Feuerwache Ost. Der Automat wurde dabei zerstört. Sie entwendeten das darin befindliche Bargeld sowie ein Großteil der Zigarettenschachteln. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier in Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000 entgegen.

