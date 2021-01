Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand 08:00 Uhr: Ellenberg - Unfallflucht auf der A7 Die Ereignisse der Silvesternacht werden gesondert berichtet.

AalenAalen (ots)

Ellenberg: Verkehrsunfallflucht auf der A7

Am Donnerstag, um 21:35 Uhr, ereignete sich auf der A7, zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen, in Fahrtrichtung Ulm, eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Pkw-Anhänger-Gespann kam aufgrund schneebedeckter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Das Gespann schleuderte in die Mittelleitplanken und anschließend über beide Fahrspuren in den Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand. Die Leitplanken wurden dabei beschädigt. Außerdem entstand ein nicht unerheblicher Flurschaden. Die Schadenhöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Durch den Schleudervorgang wurde ein Großteil der Anhängerladung von Hackschnitzel auf allen Fahrstreifen verteilt. Die Fahrbahn musste von der Autobahnmeisterei gereinigt werden. Zeugen des Unfalls sollen sich bitte bei der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg an der Jagst unter der Telefonnummer 07904/94260 melden.

