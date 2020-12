Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Stand 12:00 Uhr

AalenAalen (ots)

Sulzbach: Unfall nach Vorfahrtsmissachtung

Am Mittwoch gegen 11:10 Uhr befuhr ein 64-jähriger Ford-Fahrer die Eisbachstraße und wollte nach links in die Straße Am Bärenberg einbiegen. Dabei übersah er die aus Richtung Kohlwald kommende vorfahrtsberechtigte 35-jährige Suzuki-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

