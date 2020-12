Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Stand 12:00 Uhr

AalenAalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

Am Mittwoch gegen 17:25 Uhr verursachte eine 59-jährige Polo-Fahrerin beim Ausparken in der Schwabenstraße einen Unfall mit Sachschaden. Beim Zurücksetzen ihres Pkws fuhr die Fahrzeuglenkerin auf einen hinter ihr parkenden Ford Focus auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Polo-Fahrerin blieb unverletzt.

Aalen - Fachsenfeld: Unfall beim Rangieren mit geöffneter Fahrzeugtüre

Am Mittwoch gegen 13:45 Uhr verursachte ein 25-jähriger VW Crafter-Fahrer im Bereich der Breitwiesenstraße einen Unfall mit Sachschaden. Beim Rangieren des Crafters war die hintere rechte Flügeltüre geöffnet. Mit dieser stieß der Unfallverursacher gegen einen dort Parkenden Opel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Bopfingen - Oberdorf: Alkoholisierter Radfahrer fuhr gegen Pkw

Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr befuhr ein 82-jähriger Radfahrer die Lange Straße in Oberdorf. Aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte der Radfahrer und beschädigte dabei einen parkenden Pkw. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Der Radfahrer wurde mit einer Kopfplatzwunde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell