POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stand 12:00 Uhr

Fellbach: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Ein bisher unbekannter Täter versuchte im Zeitraum zwischen dem 23.12.20 und dem 30.12.20 in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße einzubrechen. Mit Hilfe eines Hebelwerkzeugs wurde mehrfach versucht eine Glastüre aufzubrechen, dies blieb allerdings erfolglos. An der Türe entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Backnang: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr mit seinem Pkw einen auf dem Kauflandparkplatz in der Industriestraße parkenden Hyundai an der vorderen Stoßstange. An dem Hyundai entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegengenommen.

