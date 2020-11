Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Ungewöhnliches Diebesgut

RostockRostock (ots)

Eine nicht alltägliche Diebstahlsmeldung ging bei den Bundespolizisten in der frühen Nacht des 16.11.2020 in Rostock ein. Durch das Zugpersonal des RE 4366 wurde mitgeteilt, dass offensichtlich am Vorabend auf der Fahrt von Elsterwerda (Abfahrt: 18:40 Uhr) zum Rostocker Hauptbahnhof (Ankunft 23:23 Uhr) aus vier Wagen die Wasserhähne einschließlich der Abflussgarnituren (Siphons) durch unbekannte(n) Täter entwendet wurden. Eine Untersuchung des Tatortes ergab, dass die Wasserhähne sowie die Abflussgarnituren fachgerecht ausgebaut wurden.

Bereits am 11. Oktober 2020 kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Betroffen hiervon war der Regionalexpress 4368, ebenfalls auf der Fahrt von Elsterwerda (Abfahrt: 20:40 Uhr) zum Rostocker Hauptbahnhof (Ankunft: 01:11 Uhr). Bei dieser Tat wurden jedoch lediglich die Wasserhähne, vermutlich mittels körperlicher Gewalt, aus der Wandverankerung gerissen und entwendet.

Ob es sich bei diesen Vorfällen um die/den gleichen Täter handelt und ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist derzeit noch unklar.

Zur Aufklärung des Sachverhaltes bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer konnte den Sachverhalt in den oben genannten Zügen beobachten bzw. kann sonstige sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder bei jeder anderen Bundes-/Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 1003

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



