Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Scheibe eingeschlagen

Ostalbkreis:Ostalbkreis: (ots)

Aalen: In Berufsschule eingebrochen

Am Mittwochmorgen wurde in der Steinbeisstraße in die dortige Berufsschule eingebrochen. Die Einbrecher schlugen zum Einsteigen eine Fensterscheibe zum Sekretariat des Gebäudekomplexes C ein. Von dort wurde nach bisherigen Feststellungen eine vorgefundene PC Anlage entwendet. Hinweise zum Tatgeschehen das gegen 5 Uhr verübt wurde, nimmt die Polizei in Aalen unter Tel. 07361/5240 entgegen.

Heubach: Auto mutwillig beschädigt

Die Polizei Heubach wurde am Mittwochvormittag in die Ziegelwiesenstraße gerufen, da dort an einem Pkw die Seitenscheibe eingeworfen wurde. Die Pkw Skoda mit ausländischer Zulassung war dort seit mehreren Tagen abgestellt. Vermutlich wurde das Auto dann in der Nacht zum Mittwoch aufgebrochen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Wer Hinweise zu dem Vorfall machen kann, sollte sich bitte mit der örtlichen Polizei unter Tel. 07173/8776 in Verbindung setzen.

