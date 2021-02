Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PSt. Braunlage vom 02.02.2021, 11.00 Uhr

Goslar (ots)

Braunlage: Verkehrsunfallflucht auf Sonnenberg (Zeugenaufruf)

Am Montag, den 01.02.2021, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den auf dem Parkplatz "Altes Forsthaus" Sonnenberg, ordnungsgemäß abgestellten roten PKW Skoda Fabia, mit Zulassung aus Gifhorn (GF-). Der rote PKW war auf dem Parkplatz, in Höhe des Loipeneinstieges (Schneewittchenloipe) abgestellt. Der PKW wurde hinten links beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Die Polizeistation Braunlage bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Tel.-Nr.: 05520/9326-0 zu melden.

(A. Quast, POK)

