Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf-Welcherod: Unbekannte Täter brechen weitere Zigarettenautomaten auf

Homberg (ots)

Feststellungszeit: 22.01.2021, 11:30 Uhr

Unbekannte Täter haben in der Mittelstraße und in der Dillicher Straße aus einem Zigarettenautomaten Bargeld und Zigarettenschachteln im Gesamtwert von 2.835,- Euro gestohlen.

Der technische Leiter eines Zigarettenautomatenaufstellers hatte gestern Mittag der Polizei gemeldet, dass sein Servicetechniker in der Mittelstraße und in der Dillicher Straße jeweils einen Zigarettenautomaten vorgefunden hatte, bei dem das komplette Geld sowie alle Zigarettenschachteln fehlten und das Steckschloss des seitlichen Sicherungsbügels nicht mehr vorhanden war.

Bereits vorgestern, wie wir berichteten, wurde der Polizei ein Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Frielendorf in der Klosterstraße gemeldet, bei dem die Täter in der gleichen Weise Bargeld und Zigaretten im Wert von 1.774,- Euro aus dem Automaten entwendeten.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

