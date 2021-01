Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Falscher Polizeibeamter erbeutet mehrere tausend Euro von Rentnerin

Homberg (ots)

Tatzeit: 21.01.2021, 14:00 Uhr

Gestern Nachmittag hat ein unbekannter Täter mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" eine 85-jährige Melsungerin betrogen und mehrere tausend Euro erbeutet.

Gestern, gegen 14:00 Uhr, meldete sich ein vermeintlicher Polizeibeamter der Polizei Kassel bei einer Melsunger Rentnerin und teilte ihr mit, dass ihr Sohn einen Unfall mit einem Kind gehabt hätte und nun zur Haftabwendung eine Kaution zu zahlen sei. Durch geschickte Gesprächsführung setzte er die 85-Jährige so unter Druck, dass sie sich ein Taxi rief und ihr zu Hause aufbewahrtes Bargeld an einen Abholer in der Nähe des Bahnhofs in Melsungen übergab. Den Abholer konnte die betrogene Rentnerin wie folgt beschreiben: ca. 30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schwarze kurze Haare, kräftige aber nicht dicke Figur, ungepflegtes Erscheinungsbild, sprach akzentfrei Deutsch, vermutlich Deutscher oder Osteuropäer, trug ein beiges Sakko mit passender Stoffhose, trug eine weiße Mund/Nasen-Bedeckung.

Bei einem früheren Anruf, gestern gegen 12:00 Uhr, des angeblichen Polizeibeamten bei einer 73-jährigen Melsungerin hatte der Betrüger kein Erfolg. Die 73-Jährige durchschaute den Betrugsversuch des Anrufers. Nachdem die angerufene Rentnerin wissen wollte, um welche Enkelin es sich denn handeln würde, die angeblich jemanden totgefahren hätte und sich nach dem Polizeirevier des angeblichen Polizisten erkundigte, legte der Betrüger auf.

Tipps der Polizei zum Schutz vor falschen Polizeibeamten:

- Die Polizei erfragt am Telefon keine Details zu Kontodaten oder Wertgegenständen im Haus und verlangt keine Kautionen oder ähnliches.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen oder familiären Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

- Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Beenden Sie das Gespräch mit dem Anrufer unbedingt zuvor.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

