POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss, BTM-Fund und Urkundenfälschung

Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim konnten am Samstag, den 07.11.2020 im Rahmen der allgemeinen Streifenfahrt gegen 11.45 Uhr einen 54-Jährigen mit seinem Mercedes feststellen. Anschließend konnte der Mann in Carlsberg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei ergaben sich bei dem Fahrer Hinweise auf Drogenkonsum, was im Anschluss durch einen durchgeführten Urintest bestätigt wurde. Weiterhin wurde bei dem Mann eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Im Rahmen der darauffolgenden Fahrzeugüberprüfung stellte sich heraus, dass der am Kennzeichen angebrachte Nachweis der Hauptuntersuchung nicht zu dem nachgewiesenen Überprüfungsstempel passte. Aus den o.g. Gründen wurde der 54-Jährige zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und Strafanzeigen wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz, Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch eingeleitet wurden.

