Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Auffahrunfall

Zeugen gesucht

Bad DürkheimBad Dürkheim (ots)

Am 06.11.2020, gegen 12.20 Uhr befuhren ein Audi A6 mit DÜW- Kennzeichen und ihm folgend ein Audi TT mit RP Kennzeichen die Bundesstraße 37 in Fahrtrichtung Autobahn 650. Hierbei habe der Audi A6 in Höhe des Wertstoffhofs Friedelsheim abbremsen müssen, da vor ihm ein Fahrzeug gefahren sei, dass ebenfalls eine starke Bremsung veranlasst habe. Aufgrund zu geringem Sicherheitsabstands fuhr der Audi TT dem Audi A 6 auf. Aufgrund widersprüchlichen Angaben der beiden Fahrzeugführer sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder den bislang unbekannten Pkw der vor dem Audi A6 stark abbremsen musste. Durch den Anstoß wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 EUR.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Steffen Rau, PHK / Dienstgruppenleiter



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



