Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

GönnheimGönnheim (ots)

Am 05.11.2020 im Zeitraum von ca. 18:00 bis 20:45 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße In den Bannzäunen in Gönnheim ein. Der/Die Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in das Haus, wurden dann jedoch möglicherweise gestört, sodass kein Diebesgut erlangt werden konnte und lediglich geringer Sachschaden entstand. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

