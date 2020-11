POL-PDNW: Alkohol am Steuer - 0,74 Promille

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht auf Freitag, den 06.11.2020, gegen 00:00 Uhr, wurde ein 23jähriger Pkw-Fahrer in der Spitalbachstraße in Neustadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnte bei dem jungen Mann Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest an der Kontrollörtlichkeit ergab einen Wert von 0,74 Promille. Im Anschluss wurde der Bad Dürkheimer zur Dienststelle verbracht, um sich dort einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest zu unterziehen. Der zuvor gemessene Wert konnte bestätigt werden, weshalb sich der Fahrzeugführer jetzt wegen einer Ordnungswidrigkeit und einem damit einhergehenden Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie einem Monat Fahrverbot verantworten muss. Der sichergestellte Fahrzeugschlüssel konnte einem Bekannten des Betroffenen ausgehändigt werden.

