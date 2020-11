Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf - Geisterfahrer auf L 523

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Donnerstag, den 05.11.2020, gegen 11:18 Uhr befuhr ein Sattelzug (weiße Sattelzugmaschine mit Wechselbrücke, beladen mit einem dunkelroten Container), verbotswidrig als "Falschfahrer" die L 523 auf der Richtungsfahrbahn Ludwigshafen entgegen der Fahrtrichtung. Mehrere PKW-Fahrer, darunter eine Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Neustadt, die auf der L 523 in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs waren, mussten im letzten Moment auf den rechten Fahrstreifen ausweichen um einen Zusammenstoß mit dem Falschfahrer zu verhindern. Hierbei wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Nur aufgrund glücklicher Umstände kam es zu keinem Verkehrsunfall! Der Fahrer oder die Fahrerin des Sattelzuges bemerkte offenbar das Fehlverhalten und verließ die L 523 an der AS Oppau/BASF Tor 15. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Sattelzug blieb erfolglos. Die Polizei bittet Zeugen bzw. Geschädigte, die diesen Vorfall gesehen haben, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zentrale Verkehrsdienste

Telefon: 06237/934-1223

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



