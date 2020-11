Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auffahrunfall - Motorradfahrer schwerverletzt

Neustadt/WeinstraßeNeustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstag, den 05.11.2020, gegen 09:30 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung der Landauer Straße / Dr.-Siebenpfeiffer-Straße in Neustadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein 17jähriger Motorradfahrer einem Pkw auffuhr. Der Jugendliche bemerkte das Abbremsen des vorausfahrenden Pkws zu spät, stieß infolgedessen mit diesem zusammen und stürzte. Hierbei zog sich der Zweiradfahrer Frakturen an beiden Armen zu und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die 86jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden wird von Seiten der Polizei auf 2500 Euro geschätzt. Durch die Unfallaufnahme und die damit einhergehende Absperrung kam es zu keinen nennenswerten Behinderungen.

