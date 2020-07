Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Alkoholisiert die Kontrolle über PKW verloren

Mainz-Oberstadt (ots)

Am heutigen Nachmittag verlor um 13:45 Uhr ein 66-Jähriger aus Mainz die Kontrolle über seinen PKW und fuhr gegen eine zum Teil verglaste Hauswand. Der alkoholisierte Mann war auf der Suche nach einem Parkplatz zunächst rückwärts gegen eine steinerne Sitzgelegenheit geprallt. Anschließend beschleunigte er stark und fuhr vorwärts über die Terrasse gegen das Gebäude. Hinter der beschädigten aber nicht durchbrochen Hauswand befindet sich das Wohn- und Esszimmer einer 4-köpfigen Familie. Zum Unfallzeitpunkt war die Familie dabei das Mittagessen einzunehmen. Durch Splitter des zerborstenen Glasfensters wurde ein 6-jähriges Mädchen leicht am Fuß verletzt. Der Unfallverursacher wird auf Grund einer Fraktur am Oberkörper in einem Mainzer Krankenhaus medizinisch versorgt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Die 4-köpfige Familie steht unter Schock. Sie wird derzeit professionell betreut. Die entstandene Sachschadenshöhe wird auf ca. 30.000EUR geschätzt.

