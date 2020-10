Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zwei Motorradfahrer durch Verkehrsunfall auf der B 50 verletzt

Bernkastel-Kues (ots)

Am 24.10.2020 kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 50 in Bernkastel-Kues. Die beiden hintereinander fahrenden Verkehrsunfallbeteiligten waren mit ihren Zweirädern aus Richtung Burgbergtunnel in Richtung Longkamp unterwegs, als der vordere Motorradfahrer mit dessen Fahrzeug in einer Linkskurve auf den rechtsseitigen Grünstreifen geriet, dadurch die Kontrolle verlor und zu Boden stürzte. Der hinter ihm fahrende Zweiradfahrer versuchte noch sein Fahrzeug abzubremsen, was ihm jedoch nicht gelang. So stieß er mit der Maschine seines Vordermannes zusammen und stürzte ebenfalls auf den Asphalt. Beide Verkehrsunfallbeteiligten verletzten sich und kamen in nahegelegene Krankenhäuser zur weiteren Untersuchung. Im Einsatz waren Kräfte des Rettungsdienstes Andel und Morbach sowie die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.

