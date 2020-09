Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Leicht verletzte Motorrollerfahrerin

Mutterstadt (ots)

Am Montag, 07.09.2020, befuhren gegen 16:10 Uhr ein 19 Jahre alter PKW-Fahrer und dahinter eine 30-jährige Motorrollerfahrerin die Ruchheimer Straße in Richtung außerorts. Aufgrund einer Geschwindigkeitsverringerung des Vordermanns ging die Rollerfahrerin von einem Abbiegevorgang von diesem aus. Vom Fahrverhalten des PKW-Fahrers abgelenkt, stürzte die Rollerfahrerin und verletzte sich leicht. Am Roller entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind am Laufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell