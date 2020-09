Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsunfall PKW gegen Fahrrad - 14-Jähriger mit schweren Kopfverletzungen

Schifferstadt (ots)

Am Montag, 07.09.2020, gegen 14 Uhr, missachtete ein 14-jähriger Radfahrer an der Kreuzung Liliengasse/Kaiser-Konrad-Straße die Vorfahrt einer dort von rechts auf der Liliengasse fahrenden 62-jährigen PKW-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte der Jugendliche, der aus Richtung Jägerstraße gefahren kam, auf die Straße und zog sich unter anderem schwere Kopfverletzungen zu. Einen Fahrradhelm trug er nicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Neben zwei Polizeistreifen waren auch der First Responder, ein Notarzt, sowie ein Rettungswagen im Einsatz. Im Zusammenhang erinnert die Polizei daran, wie wichtig das Tragen eines Fahrradhelmes sein kann.

