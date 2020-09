Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg

Heiligenstein - Mehrere Pkw zerkratzt (53/0709)

Römerberg / Heiligenstein (ots)

07.09.2020, 06:00 - 18:00 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten am Montag im Zeitraum 06:00 - 18:00 Uhr vier in der Uhlandstraße geparkte Pkw mittels unbekanntem, spitzen Gegenstand. Die betroffenen Fahrzeuge - ein Opel Corsa, ein Ford Fiesta, ein 3-er BMW und ein Nissan Micra - wiesen Kratzer auf Türen der Fahrer- und Beifahrerseite auf. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000EUR. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der Uhlandstraße wahrgenommen haben, die für die Beschädigungen verantwortlich sein könnten. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell