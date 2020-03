Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200309.3 Itzehoe: Person im psychischen Ausnahmezustand leistet Widerstand

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Sonntag waren Beamte des Itzehoer Polizeireviers eingesetzt, um sich um eine offenbar verwirrte Person auf offener Straße zu kümmern. Im Rahmen dessen leistete der Betroffene Widerstand und verletzte eine Polizistin leicht.

Gegen 23.30 Uhr fuhren zwei Streifen in die St.-Jürgen-Straße, weil dort ein unbekleideter Mann randalieren sollte. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, lag der Beschriebene auf der Fahrbahn - er befand sich ganz offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation, vermutlich infolge des Konsums von Rauschmitteln. Die Einsatzkräfte konnten den 25-Jährigen kurzfristig beruhigen und ihn dazu bewegen, sich wieder anzuziehen. Im Anschluss versuchte der in Itzehoe Lebende, sich selbst zu verletzen und schlug und trat um sich. Dabei traf er eine Beamtin, die sich eine leichte Verletzung zuzog. Letztlich fesselten die Ordnungshüter den Mann, der sich erheblich wehrte und die Polizisten beleidigte. Ein Rettungswagen brachte den 25-Jährigen auf die psychiatrische Station eines Krankenhauses, wo er sich einer Blutprobenentnahme unterziehen musste.

Nach diesem Vorfall muss sich der Beschuldigte wegen mehrerer Delikte verantworten, unter anderem wegen des Widerstandes und der Körperverletzung.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell