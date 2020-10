Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gemeinschädliche Sachbeschädigung in Birgel

Prüm (ots)

In der Zeit vom 13.09.2020 bis 20.09.2020 wurde am Kyllradweg in Birgel, unterhalb des Autohandels Caspers, eine Schildertafel der Ortsgemeinde Birgel durch unbekannte Täter beschädigt. Hierbei wurden zwei Werbetafeln aus der Verankerung gerissen. Die Schildertafel befindet sich direkt an einer Rastmöglichkeit für Wanderer und Radfahrer. Der Sachschaden beträgt ca. 400 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder per E-Mail unter der Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

