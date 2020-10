Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruch

Arzfeld (ots)

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 21.10.2020, kam es in der Schlesierstraße in Arzfeld, zu einer Beschädigung an einer Kellerfensterscheibe eines Wohnhauses, wodurch die Bewohner geweckt wurden. Es ist nicht auszuschließen, dass sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu dem Wohnhaus verschaffen wollten, jedoch durch die Reaktion der Bewohner vor der weiteren Tatbegehung zurückschreckten.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, die sachdienliche Hinweise, auch bezüglich verdächtiger Personen und Fahrzeuge vor und nach der Tat, geben können, sich mit der Polizei in Prüm, Tel. 06551-942-0 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

