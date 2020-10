Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Exhibitionist

Hetzerath (ots)

Am Donnerstag, den 22.10.2020, gegen 09:20 Uhr, kam zu einem nicht alltäglichen Vorfall auf dem Parkplatz Norma in Hetzerath. Demnach wurde von einer Frau mitgeteilt, dass ein älterer Mann, möglicherweise Mitte 60, ihr gegenüber exhibitionistische Handlungen in aggressiver Form vorgenommen habe. Der Mann sei dann in einen silber-/goldmetallic - farbenen Kleinwagen mit WIL - Kennzeichen eingestiegen und davon gefahren.

Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Kriminalpolizei Wittlich (06571 9500-0) oder die Polizeiinspektion Wittlich (06571-9260) entgegen.

