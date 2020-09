Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Bottrop:

Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag sind Unbekannte in eine Kindertagesstätte an der Scharnhölzstraße eingebrochen. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchsuchtn die Räume. Einen Kellerraum und das Obergeschoß haben die Eindringlinge ebenfalls durchsucht. Was sie mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

Dorsten:

An der Dimker Allee sind am Samstag um 22.40 h drei junge Männer auf ein Dach eines Hauses geklettert. Ein Zeuge sah die Männer und sprach sie an. Das Trio ergriff die Flucht. Die Männer sollen zwischen 16 und 22 Jahre alt sein, kräftig gebaut, schwarze Haare, einer trug ein weißes, dreckiges T-Shirt, einer einen dunklen Sportanzug mit gelben Streifen. Zeugen werden gebeten, sich beim Kommissariat zu melden (0800 2361 111).

Datteln:

An der Walter-Sauer-Straße sah ein Zeuge in der Nacht zu Samstag um kurz nach Mitternacht, wie ein Mann mit einem dunklen Kapuzenpullover Gegenstände vom Gelände des Baumarktes über den Zaun warf, dann über den Zaun kletterte und flüchtete. Wie sich herausstellte, war vorher vom umzäunten Gartenfreigelände aus eine Schiebetür gewaltsam geöffnet worden. Der Tatverdächtige entkam. Zeugen werden gebeten, sich beim Kommissariat zu melden (0800 2361 111).

Recklinghausen:

Beim Toilettengang wurde der Bewohner einer Obergeschosswohnung von einem mutmaßlichen Einbrecher gestört. Der Unbekannte hatte gegen 19.00 h versucht, das Badezimmerfenster der Wohnung an der Bochumer Straße über ein nahegelegenes Dach zu öffnen. Als der Bewohner den Mann ansprach, flüchtete dieser. Der Verdächtige soll eine dunkle Hautfarbe gehabt haben. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor.

