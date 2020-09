Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Schlägerei an der Mühlenstraße

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es an der Mühlenstraße zu einer Schlägerei. Zeugen meldeten gegen 01.05 h eine Auseinandersetzung an Mühlenstraße/Am Markt. Als die Polizei kam, traf sie auf zwei Verletzte. Diese gaben an, mit einer Gruppe von Unbekannten in Streit geraten zu sein. Zwei oder drei der Unbekannten hätten dann geschlagen und getreten. Zwei 23-Jährige aus Castrop-Rauxel wurden dabei verletzt. Die Angreifer flüchteten in unbekannte Richtung.

