Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Brötchen-Bäcker verursachen erheblichen Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Vermutlich bei dem Versuch, Brötchen zu backen gerieten am Sonntag, um 14:15 Uhr, eine Gartenhütte sowie zwei Garagen an der Buchenstraße in Marl in Brand. Die 48- und 38-jährigen Marler nutzten hierzu einen Steinofen ihrer Nachbarin. Das Feuer geriet hierbei außer Kontrolle und griff auf eine Gartenhütte sowie zwei Garagen über. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell