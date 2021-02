Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neulehe - Unfall im Begegnungsverkehr

Neulehe (ots)

Am Donnerstag ist es auf der Neubörger Straße gegen 17.30 Uhr zu einem Unfall im Begegnungsverkehr gekommen. In Höhe der Einmündung zum Grüner Weg geriet ein Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW zusammen. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt in Richtung Neulehe.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

