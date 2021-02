Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zeugen gesucht

Lathen (ots)

Am Montagnachmittag ist es gegen 16.40 Uhr auf der Sögeler Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fußgänger gekommen. In Höhe des dortigen Bahnübergangs trat ein Jugendlicher auf die Fahrbahn und stieß mit dem Auto zusammen. Nach einem kurzen Gespräch und ohne die Angaben seiner Personalien entfernte sich der Fußgänger mit einem weiteren Jugendlichen von der Örtlichkeit. An dem PKW entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

