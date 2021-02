Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots)

Zwischen Sonntag und Montag geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein Desinfektionsspender an einem Sportplatz an der Straße Am Dorfplatz in Schüttorf in Brand. Durch das Feuer wurden ein Mülleimer sowie Teile des angrenzenden Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schüttorf unter der Rufnummer 05923/994380 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell