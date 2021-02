Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Toilette in Brand geraten

Papenburg (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zu Dienstag eine mobile Toilette auf einer Baustelle an der Straße Hauptkanal rechts in Papenburg in Brand. Eine Streife der Polizei Papenburg entdeckte das Feuer gegen 00.40 Uhr. Die Feuerwehr Papenburg war mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften vor Ort. Die Toilette wurde bei dem Feuer komplett zerstört. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

