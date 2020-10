Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Mestlin (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Landesstraße 16 am Ortseingang von Mestlin sind am Mittwochmorgen zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein PKW aus noch ungeklärter Ursache auf zwei verkehrsbedingt haltende Autos aufgefahren. Dabei erlitten der 18-jährige mutmaßliche deutsche Unfallverursacher als auch ein weiterer Autofahrer leichte Verletzungen. Beide wurden anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro. Zwei der drei Unfallautos mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Landesstraße an der Unfallstelle zeitweilig voll gesperrt werden.

