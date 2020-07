Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Verursacher von "Parkplatzrempler" gesucht

Bramsche (ots)

Am Freitagvormittag, in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 10:15 Uhr, wurde ein grauer VW Golf auf dem öffentlichen Parkplatz "Im Breuel" beschädigt. Abgestellt war das Fahrzeug auf der roten Pflasterung, unweit der angrenzenden Geschäftshäuser. Beim Zusammenstoß mit einem unbekannten Fahrzeug wurden an der Rückseite des VW mehrere Schäden verursacht, unter anderem wurde der Kofferraumdeckel stark deformiert. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Größe des Schadens lässt darauf schließen, dass der Verursacher / die Verursacherin den Zusammenstoß bemerkt haben muss. Er oder sie wird gebeten, sich mit der Polizei Bramsche in Verbindung zu setzen. Weiterhin sind Zeugen des Unfalls oder sonstige Hinweisgeber aufgerufen, sich bei der Polizei unter 05461/915300 zu melden.

