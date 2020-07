Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Zusammenstoß zwischen Pedelec und Pkw

Bad Iburg (ots)

Gegen 17:55 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Bad Iburg am Samstagabend die Münsterstraße aus Richtung Glandorf kommen. Er beabsichtigte an der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links auf den Charlottenburger Ring zu fahren. Dies übersah ein 59-jähriger Bad Iburger in seinem Opel Astra, der die Münsterstraße aus dem Ortszentrum kommend, in Richtung Glandorf befahren wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Pedelec-Fahrer schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Opelfahrer blieb unverletzt, an Pkw und Pedelec entstanden Sachschäden.

