Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrer wurde schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Freitagmittag kam es in der Herrenteichstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 43-jährige Mann fuhr gegen 11.45 Uhr vom Haarmannsbrunnen kommend über den dortigen Zebrastreifen in Richtung der Hase und stieß dabei mit einem in Richtung Möserstraße fahrenden VW Caddy zusammen. Der Osnabrücker wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

