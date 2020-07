Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Kradfahrerin stürzt auf regennasser Fahrbahn

Georgsmarienhütte (ots)

Am Sonntagvormittag, gegen 09:40 Uhr, befuhr eine 18-Jährige aus Georgsmarienhütte mit ihrem Motorrad die B51 in Richtung Osnabrück. Die junge Frau beabsichtige die Bundesstraße an der Ausfahrt Oesede in Richtung Klöcknerstraße zu verlassen. Im Abfahrtsbereich stürzte sie alleinbeteiligt auf regennasser Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort, allerdings wurde keine Behandlung im Krankenhaus notwendig. Für die Unfallaufnahme war die B51 in Fahrtrichtung Osnabrück kurzzeitig voll gesperrt.

