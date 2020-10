Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: ++Pressemeldung zu einer Tiertransportkontrolle durch Teilkräfte der Regionalen Kontrollgruppe Lüneburg am 07.10.2020++

Lüneburg (ots)

Die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Lüneburg war am Mittwoch in den Landkreisen Harburg, Rotenburg und Heidekreis unterwegs. Schwerpunkt waren an diesem Tag Kontrollen von Tiertransporten. Zwischen 08:30 Uhr und 15:00 Uhr kontrollierten sechs Polizistinnen und Polizisten der Polizeidirektion Lüneburg zusammen mit zwei Kolleginnen der Polizei Hamburg sowie einer Mitarbeiterin des Veterinäramts Heidekreis insgesamt 15 Fahrzeuge. Leider zeigten sich auch in diesem Jahr wieder Verstöße in der kompletten Bandbreite. So konnten 14 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, vier Technikverstöße, zwei Überladungen, sieben Verstöße gegen verkehrsrechtliche Bestimmungen und fünf Verstöße gegen tierschutzrechtliche Bestimmungen festgestellt werden. In drei Fällen wurden doppelstöckige Rindertransporte beanstandet, bei denen sowohl die zulässige Fahrzeughöhe von vier Metern überschritten und die vorgeschriebene Rückenfreiheit deutlich unterschritten wurde. In zwei Fällen mussten die Tiere an einer nahegelegenen Sammelstelle abgeladen und durch Ersatzfahrzeuge abgeholt werden. In einem Fall konnte durch eine Komplettabladung und anschließende Umgruppierung der rechtmäßige Zustand hergestellt werden. Das Gesamtergebnis zeigt deutlich die Notwendigkeit solcher Kontrollen auf!

