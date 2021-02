Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Lkw in Brand geraten

Geeste (ots)

Am Dienstag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 5.40 Uhr zu einem Einsatz an der A31 alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet der Motorraum eines Lkw im Bereich einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Geeste und Wietmarschen in Brand. Der Fahrer konnte rechtzeitig das Fahrzeug verlassen und blieb unverletzt. Die Zugmaschine samt Anhänger brannten vollständig aus. Die Feuerwehr Geeste war mit fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten war die Autobahn für mehrere Stunden voll gesperrt.

