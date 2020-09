Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

33098 Paderborn (ots)

(ah) Samstag, 26.09.20, 21:03 Uhr, 33098 Paderborn, Husener Straße/Winfriedstraße, Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person, Am Samstagabend kam es auf der Husener Straße in Höhe der Kreuzung Winfriedstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin. Ein 32-jähriger Autofahrer befuhr die Winfriedstraße in Richtung Husener Straße. Zum Unfallzeitpunkt regnete es stark. An der Einmündung zur Husener Straße bog er bei Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage nach links auf die Husener Straße in Richtung Leostraße ab. Ebenfalls Grünlicht hatte zu diesem Zeitpunkt eine 26-jährige Fußgängerin, die die Husener Straße von der Schorlemerstraße kommend überquerte. Auf der Fußgängerfurt kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und der Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde schwerverletzt in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

