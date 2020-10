Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Junge wohlbehalten angetroffen.

Iserlohn (ots)

Die Suche nach dem 16-jährige Fabio Ritzer kann eingestellt werden. Er wurde gegen 21:30 Uhr von der Polizei an der Baarstraße angetroffen und der Wache in Iserlohn zugeführt. Dort nahmen ihn die Eltern in ihre Obhut.

