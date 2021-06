Polizei Hagen

POL-HA: Mann leistet nach häuslicher Gewalt Widerstand

Hagen-Boele (ots)

In Boele wurde ein Mann nach einer häuslichen Gewalt durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Der 29-Jährige hatte Freitagnachmittag (18.06.2021) zunächst seine Frau angeschrien, beleidigt und ihr an den Hals gegriffen. Als die hinzugerufenen Beamten den Hagener der Wohnung verwiesen und ihm ein Rückkehrverbot erteilten, kam es im weiteren Verlauf zu einem Widerstand. Der Mann trat nach den Polizisten, sperrte sich und ließ sich nicht beruhigen. Um weitere Straftaten zu verhindern, brachten sie den 29-Jährigen in das Polizeigewahrsam. Während der Fahrt bezeichnete er die Beamten als "Witzfiguren". Er erhielt Strafanzeigen. (arn)

