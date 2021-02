Polizei Wuppertal

POL-W: RS Auto stürzt von Parkdeck in die Tiefe

Wuppertal (ots)

Heute (05.02.2021), gegen 10:30 Uhr kam es in einem Remscheider Parkhaus, an der Elberfelder Straße zu einem Unfall. Ein 86-Jähriger wollte seinen Opel rückwärts ausparken. Dabei prallte er gegen einen dahinter geparkten Mercedes. Durch die Wucht durchbrach dieses Fahrzeug ein Geländer, stürzte in der Folge mehrere Meter in die Tiefe und blieb dort auf dem Dach liegen. Bei dem Versuch sein Fahrzeug anschließend vorwärts zu bewegen, kam es zu weiteren Schäden an einem geparkten VW und einer Betonwand. Durch den Aufprall des Mercedes auf dem Gehweg erlitt darüber hinaus eine 39-Jährige Fußgängerin eine leichte Verletzung. Der Unfallfahrer erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen, um die Ursache des Unfalls zu klären. (sw)

