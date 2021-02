POL-W: W Frau in der Solinger Innenstadt verprügelt

Polizei Wuppertal

Gestern (04.02.2021), gegen 14:15 Uhr, erlitt in Solingen eine Frau Verletzungen, nachdem ein Mann sie geschlagen hatte. Passanten beobachteten an der Teschestraße einen Mann, der auf eine Frau einschlug. Als die Frau zu Boden ging trat er in der Folge auf sie ein. Anschließend lief der Schläger in Richtung Kronprinzenstraße weg. Dort konnten Unbeteiligte den 41-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten nahmen ihn zur Sachverhaltsklärung mit zur Polizeiwache. Die 39-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Den Mann erwarten nun eine Strafanzeige und die Fragen der Kriminalpolizei. (sw)

