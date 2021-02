Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Raub in Oberbarmen

Wuppertal (ots)

Gestern (03.02.2021), gegen 18:55 Uhr kam es in Wuppertal-Oberbarmen zu einem versuchten Raub. Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte in der Straße Schwarzbach einen blutenden 18-Jährigen. Nach seinen Angaben hatten drei Unbekannte auf ihn eingeschlagen und versucht, ihm die Tasche zu entreißen. Ohne Beute flüchteten die jungen Männer in Richtung Berliner Platz. Sie sind circa 20 Jahre alt, etwa 175 cm groß und waren vermutlich dunkel gekleidet. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzungen des 18-Jährigen. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02002/284-0 zu melden. (sw)

