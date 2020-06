Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Körperverletzungen, Diebstähle, Einbruch, Verstoß gegen Tierschutzgesetz

Aalen (ots)

Neresheim: Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Ersten Einschätzungen nach auf 25.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 22-Jähriger am Sonntagabend verursachte. Gegen 23 Uhr befuhr er mit seinem Pkw Audi A 4 die Kreisstraße 3296 zwischen Dorfmerkingen und Elchingen. Beim Abbiegen auf die Kreisstraße 3297 kam der alkoholisierte Mann mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und fuhr gegen eine Steinmauer, Der Pkw wurde von dort abgewiesen, prallte gegen ein Ortsschild und gegen einen Lichtmast, der dabei teilweise aus der Verankerung gehoben wurde und an einer Telefonleitung hängen blieb. Ein entsprechender Vortest ergab einen Promillewert von über 1,5, weshalb sich der 22-Jährige einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Essingen: Hasen ohne Futter und Wasser

In einer stark vermüllten Wohnung wurden am Sonntagabend von Beamten des Polizeireviers Aalen 13 Hasen aufgefunden, die dort ohne Futter und Wasser bei Dunkelheit eingesperrt waren. Ein Anrufer hatte gegen 18 Uhr die Polizei verständigt, da er aufgrund seiner Beobachtungen davon ausgegangen war, dass sich in der Wohnung möglicherweise eine hilflose Person befindet. Von der Freiwilligen Feuerwehr wurde, nachdem auf Läuten und Klopfen niemand reagierte, die Türe geöffnet. Die 44-jährige Bewohnerin konnte in der Wohnung nicht angetroffen werden. Die kleinen Vierbeiner wurden vom Mitarbeiter eines Tierheimes abgeholt. Die Ermittlungen dauern an.

Aalen-Wasseralfingen: Parkrempler

Beim Ausparken seines Pkw VW fuhr ein 64-Jähriger am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein in der Schloßstraße aufgestelltes Verkehrszeichen, wobei ein an seinem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Aalen: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Über das vergangene Wochenende brachen bislang Unbekannte mehrere Zigarettenautomaten auf. Bislang wurden beschädigte Automaten in der Scheurenfeldstraße in Dewangen, der Karl-Keßler-Straße sowie Schafgasse in Wasseralfingen und im Johann-Gottfried-Spießhofer-Ring festgestellt. Sachdienliche Hinweise bezüglich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge nimmt in allen Fällen das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd-Untergröningen: 19-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen, zog sich ein 19 Jahre alter Autofahrer am Sonntagmorgen bei einem von ihm verursachten Verkehrsunfall zu. Kurz nach 7 Uhr kam er auf dem Gemeindeverbindungsweg Fortsteige zwischen Rötenberg und Untergröningen mit seinem Pkw Ford Fiesta in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei das Fahrzeug frontal gegen einen Baum prallte. Der 19-Jährige, der erst seit rund zwei Wochen im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, stand zum Unfallzeitpunkt unter der Wirkung von Alkohol und Betäubungsmitteln. Der von ihm verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Abtsgmünd: 37-Jährige musste nach Schlägen ins Krankenhaus eingeliefert werden

Zwischen einem 37-Jährigen und seiner gleichaltrigen Lebensgefährtin kam es am Samstagabend kurz vor 22 Uhr auf dem Campingplatz der Hammerschmiede zu einer Auseinandersetzung in deren Verlauf der Mann seiner Partnerin mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug und sie dann in den Vorgarten seines angemieteten Wohnplatzes warf. Beim Eintreffen von Polizei und Notarzt war die 37-Jährige nicht ansprechbar. Durch die Schläge erlitt sie schwere Kopfverletzungen; sie wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Aalen: Geldbörse entwendet

Ein 56-Jähriger wurde am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr das Opfer eines Diebstahls. Während seines Einkaufs in einem Lebensmitteldiscounter in der Carl-Zeiss-Straße hatte der Mann seinen Geldbeutel im Einkaufswagen abgelegt. Während er seine Waren zusammensuchte, nutzte ein Unbekannter die Gunst der Stunde und entwendete die Börse samt Inhalt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Neuler-Ebnat: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3232 zwischen Ebnat und Ramsenstrut erfasste ein 55-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 1.15 Uhr mit seinem Pkw Peugeot ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.

Bopfingen: Fahrzeug übersehen

Von einem Parkplatz kommend fuhr eine 20-Jährige mit ihrem Pkw VW Polo am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr auf die Neue Nördlinger Straße ein. Dabei übersah sie das Motorrad eines 59-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Rainau-Dalkingen: In Hotel eingebrochen

Am frühen Samstagmorgen zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr drangen Unbekannte in ein Hotel in der Ellwanger Straße ein. Die Täter durchsuchen sämtliche Schränke in einem Büroraum und entwendeten eine Geldkassette samt Inhalt. Der von den Einbrechern verursachte Gesamtschaden wird auf einige hundert Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Handtasche entwendet - Geld abgehoben

Während ihres Einkaufs in einem Lebensmitteldiscounter in der Haller Straße wurde einer 54-Jährige am Freitagmittag gegen 13 Uhr die Handtasche entwendet. Dem Täter gelang es kurz nach dem Diebstahl vom Konto der Frau 500 Euro abzuheben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbrüche

Zwischen Samstagabend, 23 Uhr und Sonntag, 17.45 Uhr drangen Unbekannte über die Kellertüre in ein Gebäude im Schindelackerweg ein, wo sie sämtliche Räumlichkeiten durchsuchten. Aus dem Obergeschoss entwendeten die Täter Uhren und Münzen im Wert von rund 4000 Euro.

Ebenfalls auf rund 4000 Euro wird der Schaden geschätzt, den Unbekannte beim Einbruch in einen Kindergarten in der Gassenäckerstraße verursachten. Nachdem die Täter zunächst erfolglos versucht hatten, eine Schiebetüre aufzuhebeln, schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Im Gebäude brachen die Eindringlinge Schränke auf und entwendeten aus einer Geldkassette rund 100 Euro Bargeld. Die Tatzeit in diesem Fall kann auf den Zeitraum zwischen Freitagmittag, 13.30 Uhr und Sonntagmittag, 13.30 Uhr eingegrenzt werden.

Sachdienliche Hinweise in beiden Fällen bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Heubach: 40-Jähriger von Jugendlichen geschlagen

Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr kam es am Postplatz zu Streitigkeiten und einer Auseinandersetzung zwischen einem 40-Jährigen und einer Gruppe Jugendlicher über deren Ursache bislang keine Einzelheiten bekannt sind. Im Verlauf des Streits gingen wohl mehrere Jugendliche auf den Mann los und schlugen auf diesen ein, weshalb er sich in ein angrenzendes Haus flüchtete. Seinen Angaben zufolge wurde er von den Jugendlichen verfolgt und weiter geschlagen. Der 40-Jährige erlitt durch die Schläge einen Nasenbeinbruch, der vor Ort ärztlich behandelt werden musste. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen; Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Beim Ausparken seines Pkw VW beschädigte ein 32-Jähriger am Sonntagmittag gegen 12 Uhr auf dem Areal einer Tankstelle in der Eutighofer Straße den Pkw VW einer 73-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Unter Fahrzeug eingeklemmt

Um am Auspuff seines Pkw Golf etwas zu reparieren, bockte ein 21-Jähriger am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr das Fahrzeug in einer Hofeinfahrt im Greutweg hoch. Als der junge Mann unter dem Pkw lag senkte sich der Wagenheber unter der Last ab und der 21-Jährige wurde unter seinem Fahrzeug eingeklemmt. Durch seine lauten Hilferufe wurde ein Nachbar aufmerksam; er befreite den jungen Mann aus seiner misslichen Lage. Der 21-Jährige war äußerlich unverletzt, wurde abe vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd: 8000 Euro Sachschaden

In einer unübersichtlichen Rechtskurve in der Konrad-Zuse-Straße beschleunigte ein 18-Jähriger seinen Pkw BMW am Samstagabend gegen 23.40 Uhr stark. Der junge Mann verlor hierbei die Kontrolle über den Pkw, der sich um seine eigene Achse drehte und mit der rechten Seite gegen einen Begrenzungsstein prallte. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit; der entstandene Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Alle drei Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Eschach: Rabiate Kunden - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bereits am Samstagabend gegen 20.45 Uhr hielt sich ein 32-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Gögginger Straße auf. Der Mann hatte seine Waren zum Bezahlen auf das Kassenband gelegt, als sich drei ihm Unbekannte an ihm vorbeidrängten und seine Einkäufe nach hinten auf das Band warfen. Als der 32-Jährige sich dagegen verwahrte wurde er beschimpft und beleidigt. Nachdem alle ihre Waren letztlich bezahlt hatten, verlegte sich das Streitgespräch nach draußen auf den Parkplatz. Hier schlug einer der Männer dem 32-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und an den Hinterkopf, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Von den Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

1. Täter: ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige bis dicke Statur. Der Mann war dunkel bekleidet und trug eine Basecap. 2. Täter: ebenfalls ca. 20 bis 25 Jahre alt. Er trug ein weißes T-Shirt. Bei beiden Männern soll es sich laut Aussagen des 32-Jährigen um Türken handeln. 3. Täter: ca. 25 Jahre alt und deutscher Herkunft.

Die drei Männer waren mit einem silberfarbenen Pkw Mercedes Benz unterwegs. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell