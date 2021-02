Polizei Wuppertal

POL-W: W - Raub im Steinweg

Wuppertal (ots)

Am 03.02.2021, um 10:20 Uhr, kam es auf dem Steinweg zu einem Raub. Eine 62-jährige Wuppertalerin wollte gerade einen Fahrschein am Automaten der Bushaltestelle "Alter Markt" ziehen, als sie von zwei Jugendlichen bzw. jungen Männern angerempelt wurde. Im Zuge dieses Vorgangs riss einer der beiden Täter dem Opfer das Portemonnaie aus der Hand. Nach der Tat flohen die Räuber durch die Unterführung in Richtung Zwinglistraße. Sie werden als circa 15 bis 17 Jahre alt beschrieben mit einer Körpergröße von 1.60m bis 1.70m. Einer der Täter trug während der Tat eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine dunkle Hose und auffällig helle Turnschuhe. Der andere trug einen bunten Blouson, einen dunklen Kapuzenpullover und dunkle Turnschuhe. Zeugen werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell