Polizei Wuppertal

POL-W: W Hoher Sachschaden - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei nach Zeugen. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum vom 30.01.2021, 14:30 Uhr, bis zum 31.01.2021, 08:30 Uhr, auf der Kronprinzenallee in Wuppertal. Eine bislang unbekannte Person prallte mit einem hellblauen Fiat Panda gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Wohnmobil und einen ebenfalls geparkten schwarzen BMW. Dabei entstand ein Fremdschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Der Fiat müsste am rechten Frontbereich erhebliche Beschädigungen aufweisen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 zu kontaktieren. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell