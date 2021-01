Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Glätteunfall mit einer Schwerverletzten

53940 Hellenthal, Losheim (ots)

Am 16.01.2021 gegen 18:48 Uhr bei starkem Schneefall befuhr eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Bonn auf dem Losheimergraben in der Ortslage Hellenthal-Losheim. Ausgangs einer scharfen Linkskurve geriet sie auf schneebedeckter, vereister Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Ihr Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich noch selbst aus dem Pkw befreien und wurde anschließend mit dem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gefahren werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell