Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Graffiti aufgesprüht

53902 Bad Münstereifel (ots)

In der Zeit von Mittwoch (13 Uhr) bis Donnerstag (10 Uhr) besprühten Unbekannte mehrere Graffitis, die insgesamt einen Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich verursachten.

Betroffen waren eine Hauswand, zwei Rollläden und die Haustür eines Hauses in Arloff (Auf den Schmitten); ein Container der Prinzengarde, der neben der Mehrzweckhalle in Arloff (Im Floting) abgestellt ist; die Fassade eines Musikheims (Im Floting); das Wartehäuschen für Ersatzspieler, einen Container sowie den Kiosk am Sportplatz (Im Floting); die Mehrzweckhalle in Arloff-Kirspenich sowie Gebäudeteile der alten Kalkbrennerei in Bad Münstereifel-Iversheim (Kalkarer Weg).

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell